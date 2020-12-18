قوات التحالف تدمر لغم إيراني الصنع زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، تدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية اليمنية جنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الجمعة “أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع صدف”.
وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير 171 لغمًا بحريًا كانت ميليشيات الحوثي قد نشرتها عشوائيًا.
وقال التحالف إن الأعمال العدائيه للميليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن أمس أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا صباح الخميس من محافظة صنعاء وسقوطه داخل محافظة صعدة اليمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وإسقاطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
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