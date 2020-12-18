سمو ولي العهد يوجه شكره وتقديره للعاملين في القطاع الصحي

الخليج – واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

من جانبه، ثمن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه – حفظه الله – على صحة الإنسان في وطننا الغالي.

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