التجارة تشدد على كتابة الفواتير وبطاقات الأسعار وقوائم الطعام بالعربية

شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بكتابة الفواتير والأسعار، وقوائم الطعام، والإعلانات والعروض، باللغة العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يُعاقب عليها، داعياً الجميع في حال رصد أي مخالفة التبليغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو بالاتصال على الرقم 1900.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي من باب الاعتزاز باللغة العربية، بوصفها هوية الأمة التي بجب المحافظة عليها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية.
وأكد أن اللغة العربية يجب أن تكون حاضرة في الفواتير، وبطاقات السعر، والإعلانات، وعروض الأسعار، وشهادات الضمان، وقوائم الطعام، التي تصدرها المنشآت.
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