الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، معربة عن أملها بأن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي، وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، أثنت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، على“الدور المحوري للسعودية بتنفيذ الاتفاق، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، ويسهم في استقراره وأمنه“.
وشددت الوزارة على“أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي“، مجددة في الوقت ذاته“التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“.
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