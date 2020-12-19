إما نجاة وإما هلاك فأختار ما يناسبك

يُحكى أن امرأة متزوجة في العقد الثاني من العمر و لديها أطفال، فقدت أخواتها و والديها بحادث سير مروع، يخطر في ذهنك الآن كيف ستصبح حياتها بعد الخسارة الكبيرة؟ العائلة دفعة واحدة تخسرهم جميعاً و تراهم يحتضرون أمام عيناها وبدون سابق إنذار؟ ماذا ستفعل، المرأة صغيرة بالعمر وخبرتها في الحياة قليلة وفي هذا العمر غالباً تلتصق الفتاة بأخواتها و والديها وتقضي معهم أجمل اللحظات و لا تخطوا خطوة واحدة الا بمشورة منهم، وفي لمحة بصر وليلة وضحاها تخسرهم دفعة واحدة أمام عيناها!

شعور مؤلم و صدمة نفسية واجتماعية، في اللحظات الأولى من تلقي الخبر لم تستوعب و أصبحت كالمجنونة، مع مرور الزمن أنتابها خوف شديد من الموت، لا تلتقي أفراد أسرتها ( أطفالها و زوجها )، منعزلة في الغرفة وحيدة تخاف أن ترحل عن أطفالها ويخطفها الموت كما خطف ذويها في لمحة بصر أمام عيناها، لا تنام الليل ولا يهدىء لها بال، و قد صاحب هذا الشعور المؤلم وخزات في القلب و شحوب الوجه، وذبُول عيناها، وعدم التركيز في الحياة وإهمال أطفالها، تبكي باستمرار ولا تسمح لأطفالها بالجلوس معها، حتى لا يرونها وهي تحتضر ثم تموت! خوفاً على مشاعرهم و أحاسيسهم حتى لا يصابوا بما أصابها، بالمختصر “فقدت لذة الحياة”، و أنا متأكدة بأن هذه الكلمة مؤلمة للجميع من مر بنفس التجربة باختلاف القصة.

لو أتيحت لك عزيزي القارىء الفرصة في النصح و المساعدة لتلك المرأة ماذا سوف تختار لها؟ أريد أن تقرر نيابه عن المرأة ماذا سوف تختار المشاركة في البكى و الحزن و الأوهام ؟ أم الشفاء والسعادة و الحياة الكريمة ومحاولة لنسيان الماضي و للأبد؟

فكر لبضع دقائق..

أعتقد جميعاً نختار الخيار الثاني لما فيه من راحة و طمأنينة، لكن هل بإمكانك المساعدة حقاً؟ هل لديك مهارة و أسلوب علمي ناجح أم سوف يزداد الأمر سوء، و ماذا لو كنت في نفس التجربة هل ستختار الخيار الثاني بكل سهولة؟ هل سوف تقنع نفسك أنك لن تموت ولن تحزن بعد فقدان أهم ما تملك؟ من الصعب أن الشخص يخرج من الضيق بمفردة، والانسان اجتماعي بطبعه سوا في حزنه او فرحه يحتاج من يشاركه، يفرح ويحزن معه، ولهذا ينصح بزيارة المختصين من اخصائيين نفسيين أو اخصائيين اجتماعيين للتقديم المساعدة وتغيير نمط التفكير، بمنهجية علمية منظمة، وليس بالضروري يكون العلاج بعقاقير و أدوية، لا بل بأبسط من ذلك بكثير، محاولة تغيير طريقة التفكير و التغلب على المشاكل وهو ما يعرف بـ ” العلاج السلوكي المعرفي ” وهو نوع شائع من العلاج بالكلام، بطريقة منظمة و حضور عدد محدود من الجلسات، تساعد الفرد على أن يدرك التفكير غير الصحيح أو السلبي حتى يتمكن من عرض المواقف الصعبة بشكل أكثر وضوحا و الاستجابة لها بطريقة أكثر فعالية ( مايو كلينك ).

وقد نشرت دراسة عام ١٩٧٧م، و التي أجريت على ٤١ مريضاً بالاكتئاب لمدة ١٢ أسبوعا باستخدام العلاج السلوكي المعرفي، أفضل مضادات الاكتئاب في ذلك الوقت، كانت النتائج ان المرضى الذين تلقوا العلاج المعرفي السلوكي أظهروا أقل أعراضا، وأقل احتمالية أن يهملوا المتابعة، أو ان يعودوا إلى الاكتئاب و كانت هذه المرة الأولى في التاريخ التي يظهر فيها ان العلاج المعرفي السلوكي أكثر فعالية من العقاقير.

لا تستهين بالفكرة فقد تؤدي الى هلاكك أو نجاتك وبادر بطلب المساعدة، و تأكد أن الحياة مرآة لما تشعر فتخلص من الأفكار الهدامة بأفكار بناءة و تغلب على مشاكلك، لا أن تتغلب عليك.

بقلم الاخصائي الاجتماعي: نوفا الحربي

تويتر| @noufanaher

ايميل| [email protected]