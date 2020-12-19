محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقه وحزم.

· تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

· التشديد على إلتزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو اثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

· المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الإجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

· حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

· استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

· التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.