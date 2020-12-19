الاتحاد الآسيوي يمنح حمدالله جائزة هداف “أبطال آسيا” 2020

حقق مهاجم فريق النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، جائزة هداف دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2020، حيث منح الاتحاد الآسيوي الجائزة للمغربي “حمدالله” بعد إحرازه 7 أهداف في البطولة . وكان النصر قد خرج من دور نصف نهائي البطولة القارية . وتمكن البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من معادلة عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي حققه الفريق الكوري على حساب بيرسبوليس (2-1).

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