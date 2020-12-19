“أولسان هيونداي” الكوري الجنوبي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

خطف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على برسيبوليس الإيراني 2 -1، السبت في مباراة نهائية مثيرة، أقيمت على ملعب الجنوب في الدوحة.
وافتتح مهدي عبدي قرة، التسجيل لبرسيبوليس في الدقيقة 45، ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساوياً مع عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.
وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق برسيبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.
وشهد الملعب حضورًا جماهيريًا بنسبة 30% من السعة الاستيعابية للملعب.
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