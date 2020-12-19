إلى متى هالاستفزاز ؟

كلنا نعرف الوضع المادي حاليا مو مثل قبل وهذا شي طبيعي في ظل الظروف اللي تفرض علينا الصبر لفترة بسيطة ثم ترجع الأمور لطبيعتها بإذن الله ، ومن الواجب علينا التعاون والتناصح بأفضل طرق التوفير والادخار وترتيب الميزانية العائلية ، ورغم الجهود المبذولة في هالجانب إلا إننا نشوف مقاطع تصور وتنشر وفيها كمية كبيرة جدا من الاستفزاز وتثير الاحتقان في النفوس بسبب تصوير الهدايا الفاخرة والكثيرة اللي يستلمها المشاهير سواء من أشخاص أو من جهات تجارية ، والأسوأ من هذا إذا كانوا هالمشاهير مو سعوديين ودخلوا للسعودية قبل يفتح مجال السفر الدولي ومازالوا موجودين ويتنقلون ويعتاشون على دعوات المطاعم والكوفيهات والهدايا .

أنا مو ضد تواجدهم لأن وطني وطن الإنسانية ويرحب بالجميع ، لكني مع المثل (ياغريب كن أديب) لذلك هالمشاهير لازم يعرفون أن تصويرهم ونشرهم لمقاطع الحفلات والعزايم والهدايا والرحلات يزيد من الاحتقان والاستفزاز لشريحة كبيرة من الناس ضد المشهور نفسه وضد اللي يدعمه ، لذلك ياليت يامشاهير الغفلة ترتبون شنطكم وترجعون ديرتكم لأنكم سامجين ومحتواكم فارغ وماحنا في حاجتكم ولا أمثالكم اللي مايحترمون أنفسهم ولايراعون عادات وأعراف ومشاعر أهل البلد .

ختاما :

(شمس) إنجازاتنا ماتحتاج باص سياحي لأنها أوضح من عقود الألماس اللي تتزين بها ال(أميرة) .

كتبه :

خالد النويس