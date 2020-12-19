الكاظمي يجري زيارة ”سريعة” للأردن ويلتقي الملك عبد الله 

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن رئيسها مصطفى الكاظمي أجرى زيارة "سريعة" للعاصمة الأردنية عمّان التقى خلالها الملك عبد الله بن الحسين.
وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي تباحث مع ملك الأردن مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين".
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية أجرى يوم الخميس الماضي زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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