مليون طالب وطالبة بالرياض يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول “عن بُعد”

يؤدي اليوم الأحد، مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ “عن بُعد”.
وأكد مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.
ونوه إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى عن بُعد عبر منصة “مدرستي” أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية.
وبينت مديرة إدارة الاختبارات والقبول هدى الدوسري، أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء الموافق 15/ 5/ 1442 هـ، مشيرةً إلى أنه سيتم اعتماد النتائج في نظام “نور” لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع عليها عبر حساباتهم.
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