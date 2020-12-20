اليوم .. بدء تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا بعقارات الدولة

تبدأ هيئة عقارات الدولة، اليوم الأحد، تلقي طلبات التملك إلكترونيًّا عبر «منصة إحكام»؛ وذلك بعدما نشرت الهيئة تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.
ووفق المادة الثالثة من شروط طلب التملك، يجب أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ الـ5 من شهر جمادى الأولى للعام الحالي، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة دشنت، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.
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