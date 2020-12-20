وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وذكرت الجامعة، أن المسميات الوظيفية هي: أخصائي الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة الرعاية الصحية، أو إدارة المستشفيات)، أو ما يعادلها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد بحث أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، علم الأحياء)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، بينما التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف التالي من هنــــــــــــــــــا.
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