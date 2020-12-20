أكدت مصادر كويتية مطلعة، أن وزارة التربية الكويتية كثفت جهودها لإيجاد حل لأزمة المعلمين الوافدين العالقين، وكذلك ممن انتهت إقاماتهم وهم خارج الكويت حاليا، كاشفة عن سماح الوزارة لنحو 330 معلما بالعودة.
وأضافت المصادر في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، أن وزارة التربية الكويتية، قامت بحصر أعداد هؤلاء المعلمين وتخصصاتهم في مختلف المناطق التعليمية، موضحة أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل السماح بعودة هؤلاء العالقين إلى البلاد، وفق خطة موضوعة سيتم الاتفاق على موعدها وإجراءاتها.
وأوضحت أن العودة لن تكون لجميع المعلمين، بل لأصحاب التخصصات التي ترى الوزارة أنها بحاجة لها، بواقع نحو 330 معلما ومعلمة في تخصصات الرياضيات، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، والموسيقى والتربية البدنية (بنات).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تسمح بعودة 330 من المعلمين العالقين المنتهية إقامتهم بـ 5 تخصصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.