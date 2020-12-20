الجبير: تشكيل حكومة جديدة في اليمن يسهم في إنهاء الأزمة وإرساء الأمن...

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة.
وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد "إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".
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