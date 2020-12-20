خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لـ “اليمن”.

وأوضح، أن جهود ولي العهد قد تكللت بتحقيق التوافق بين الأخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وأبان الأمير خالد، أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري، قد تحقق بالاستجابة الفاعلة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن على كل الاعتبارات.

وأكد أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية.

وأضاف أنه يتطلع إلى قيادة الحكومة اليمينية لليمن إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتتحقق الآمال.