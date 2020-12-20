رئيس البرلمان العربي: انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أصبح أمراً...

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أصبح أمراً حتمياً لكي تكون قوة مؤثرة في المجتمع الدولي.

وقال العسومي - في كلمته خلال افتتاح المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي، والذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالبحرين ووزعها البرلمان العربي اليوم - إن الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل كبير في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرحت حلولاً فعَّالة لمشكلات عديدة لصيقة بشكل مباشر بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار في الوقت ذاته إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالباً نتيجة الاستخدام الخاطئ والتوظيف السيئ لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائم إلكترونية تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخدمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.