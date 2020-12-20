مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار قنبلة يدويةفى اثيوبيا

أعلنت الشرطة الإثيوبية قبل قليل، مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كان جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبى، قال إن قادة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيجاد" يجتمعون اليوم في جيبوتي بوقت تتضافر فيه الجهود للتصدي لوباء كوفيد 19 وغزو الجراد الصحراوي، وفي الوقت الذي يهدد فيه استقرار المنطقة الصراعات والنزاعات الحدودية القديمة والمواجهة الدبلوماسية.

وأكد بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي إلى الملايين في جميع أنحاء المنطقة المتضررين من الأزمات الحالية، الذين يضعون ثقتهم في قمة اليوم، من خلال دعم كل الجهود لتشجيع الحوار وإسكات البنادق.

وقال بوريل: بصفتنا الشريك الدولي الأهم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، فإننا نأمل أيضًا أن تقرب نتيجة اجتماع اليوم المنطقة خطوة أقرب إلى إيجاد حل مستدام للأزمات الجارية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، لا سيما القانون الإنساني الدولي.

وتعتمد المنظمات الإقليمية على الالتزامات القانونية المتبادلة لأعضائها، لأن التضامن الذي يربط بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) هو أمر حاسم للعمل الحاسم في المستقبل.