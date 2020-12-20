وفاة ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع الكويتي السابق

توفي صباح اليوم الاحد الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز الـ72 عاما بحسب وسائل إعلام وشخصيات كويتية.
وجاءت وفاة الشيخ ناصر بعيد أشهر من وفاة والده الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وخلال الأيام الماضية جرى تداول انباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، وتبع ذلك تدوينة للشيخ ناصر عبر ”تويتر“ أكد فيها إجراء فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.
وأجرى الشيخ ناصر منتصف عام 2018 عملية جراحية، لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.
ولم يغب اسم الشيخ ناصر عن مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نهاية عام 2017، مع تصدره للمشهد السياسي ودخوله الحكومة السابقة بتسلمه وزارة الدفاع، التي تم إعفاؤه منها في نهاية العام 2019، عقب كشفه عن قضية تجاوزات مليارية في صندوق الجيش، متهما فيها مسؤولين وقيادات رفيعة المستوى، وذلك بالتزامن مع استقالة الحكومة، التي كانت برئاسة الشيخ جابر المبارك.
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