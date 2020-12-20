مابعد الجائحة

(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) كلنا يعلم كيف كان هذا العام صعب على العالم برمته حيث خلقت الجائحة أزمة غير مسبوقة والاضرار الاقتصادية هائلة وهي الضحية الاولى وتغير نمط الحياة الاجتماعية بشكل كامل وأصاب الناس الخوف والهلع وكم نفس فارقت الحياة جراء هذا الوباء واصبحنا لانستطيع زيارة مرضانا في المستشفيات وانحرمنا من تقبيل ابائنا وامهاتنا واضطررنا الى التزام بيوتنا ومع كل ماحدث فعجلة الحياة سوف تستمر فالكون بين الكاف والنون والأمور تتقلب لانها من سنن الطبيعة

ولكن السؤال كيف ستكون الحياة بعد الجائحة وماذا تعلمنا منها لنعيش اقوى مما كنا ؟

من الأمثال القديمة يقال “الضربة اللي ما تقتلك تقويك” لذا يجب ان نعود اقوى ونغير من نمط حياتنا وسلوكنا الاجتماعي ونبدأ نتعلم كيف نخطط وندخر ونضع صندوق أزمات على المستوى الشخصي والأسري ونبتعد عن الاسراف في جميع المناسبات الاجتماعية مثل الافراح والمآتم والكماليات التي لانحتاجها ونهتم بالنظافة الفردية والنظافة العامة في البيئة والمجتمع لانها وقاية من الامراض ونحرص على التغذية السليمة والصحية لانها تساعد في زيادة المناعة والحفاظ على النمو وتقوية الجسد وتكون الصحة من اولويات أهتماماتنا

ونتعلم ثقافة زيارة المرضى ونعيد زمن الألفة والمحبة والتواصل بين الجيران وترميم التقارب الأسري الذي افتقدناه ونتعلم ان رحيق الصبر البشرى والفرج. بقلم : موفق بن بادي

@M_g_badi

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