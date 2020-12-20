وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان صادر من الديوان الأميري ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله- عن عمر يناهز 72 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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