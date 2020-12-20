قالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إن اختبارات الفصل الدراسي التي أجريت “عن بعد” هي الأولى، لافتة إلى أن الطلاب لديهم الخبرة في التعامل مع المنصة والاختبارات عن بعد، نتيجة التدريب المقدم لهم من المعلمين ودعم أولياء الأمور.
وأضافت في تصريحات لـ”الإخبارية”، اليوم، أن آلية ظهور النتائج، سيتم نشرها عبر نظام نور، وبإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها، مشيرة إلى أن عدد الذين دخلوا إلى منصة “مدرستي” وصل إلى نصف مليون، ما بين طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم : نتائج الاختبارات سيتم نشرها عبر نظام نور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.