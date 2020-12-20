ألمانيا ستخفض الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا بسبب تطورات كورونا

أعلن متحدث باسم حكومة المستشارة انغيلا ميركل اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 أن المانيا ستحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في البلدين.

واوضح المتحدث في بيان أن قواعد محددة في هذا الصدد “يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها”، لافتا الى أن برلين “تتواصل في هذا الملف مع شركائها الأوروبيين”.