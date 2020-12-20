

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، استمرار تسجيل أعداد منخفضة في الإصابات بفيروس كورونا، في المملكة مسجلة 162 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 361 ألفا و10 حالات مؤكدة، بزيادة 162 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 158 حالة.

وتم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 351 ألفا و878 حالة، أي 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6122 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا في السعودية.. 162 إصابة جديدة و10 حالات وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.