مانشستر يونايتد يسحق ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي

سجل سكوت ماكتوميناي وبرونو فرنانديز هدفين لكل منهما ليسحق مانشستر يونايتد منافسه ليدز يونايتد 6-2 في أولد ترافورد ويتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز ماكتوميناي الشباك مرتين في أول ثلاث دقائق، الأول بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ثم جعل فرنانديز النتيجة 3-صفر في الدقيقة 20.

وأضاف فيكتور ليندلوف الهدف الرابع قبل أن يقلص ليام كوبر الفارق لليدز قبل الاستراحة مباشرة، ليمنح بعض الأمل لفريق المدرب مارسيلو بيلسا.

لكن ماكتوميناي صنع الهدف الخامس لزميله دانييل جيمس قبل أن يسجل فرنانديز من ركلة جزاء وتصبح النتيجة 6-1.

وقلص ليدز الفارق بهدف رائع بعد تسديدة متقنة من ستيوارت دالاس من مدى بعيد.

ولدى يونايتد 26 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتأخر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.