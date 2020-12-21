الطقس : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الخليج – واس :
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير؛ تشمل السواحل منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 36 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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