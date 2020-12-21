وظائف شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر 3 وظائف شاغرة بالرياض بمسميات مسؤول توظيف، ومُستشار فني، ومُستشار قانوني.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة مثل القانون، المحاسبة، الموارد البشرية، أو ما يعادلها.
كما اشترطت توافر خبرة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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