“الأمن السيبراني” يوجه نصيحة للطلاب لحماية حساباتهم

نصح المركز الوطني للأمن السيبراني، الطلاب والطالبات، بحماية حساباتهم على منصة مدرستي والمنصات التعليمية المختلفة بكلمات مرور قوية ومختلفة.

وقال المركز على حسابه في “تويتر”: “يتمنى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لطلابنا وطالباتنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في اختباراتهم النهائية”.

وتابع في تغريدة له اليوم: “لا نوصيكم.. احرصوا على حماية حساباتكم بكلمة مرور قوية ومختلفة ولا تشاركونها مع أي شخص حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني للمنصة”.

وكانت قد انطلقت، أمس، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، لأول مرة “عن بُعد”؛ حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعت الوزارة، عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

من جانبها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري، أن أعمال الاختبارات سارت بشكل سلس ومطمئن.