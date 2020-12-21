نصح المركز الوطني للأمن السيبراني، الطلاب والطالبات، بحماية حساباتهم على منصة مدرستي والمنصات التعليمية المختلفة بكلمات مرور قوية ومختلفة.
وقال المركز على حسابه في “تويتر”: “يتمنى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لطلابنا وطالباتنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في اختباراتهم النهائية”.
وتابع في تغريدة له اليوم: “لا نوصيكم.. احرصوا على حماية حساباتكم بكلمة مرور قوية ومختلفة ولا تشاركونها مع أي شخص حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني للمنصة”.
وكانت قد انطلقت، أمس، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، لأول مرة “عن بُعد”؛ حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
ودعت الوزارة، عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.
من جانبها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري، أن أعمال الاختبارات سارت بشكل سلس ومطمئن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأمن السيبراني” يوجه نصيحة للطلاب لحماية حساباتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.