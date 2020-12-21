تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد بمقابر الصليبخات

وصل جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبخات في الكويت حيث سيوارى الثرى بعد وفاته عن عمر يناهز 72 عاما.

وتوافد شيوخ عائلة الصباح الحاكمة بالإضافة إلى أعداد من المواطنين والمقيمين إلى مقبرة الصليبخات لتشييع ودفن جثمان الراحل وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة الحاكمة.

وقال الديوان الأميري الأحد إن الراحل سيدفن الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.