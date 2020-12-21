سلطنة عمان تتسلم أول دفعة من لقاح كورونا الأربعاء المقبل

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، يوم الإثنين، أن البلاد ستتسلم أول دفعة من لقاح ”فايزر- بايونتك“ المضاد لفيروس كورونا، الأربعاء المقبل.
وقال بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العمانية: ”الأربعاء المقبل موعد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى السلطنة“.
وأضاف الرواحي في تصريحات للتلفزيون العماني نقلتها صحيفة ”الشبيبة المحلية“: ”يشمل التطعيم في البداية الفئات الأكثر خطورة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتم تحديد مؤسسات صحية لاستقبال الفئات المستهدفة في التطعيم“.
وأشار إلى أن اللقاح سيكون على جرعتين بينهما 21- 28 يوما، لافتا إلى أنه سيكون مجانيا للفئات المستهدفة.
وأصدرت وزارة الصحة العمانية، قبل نحو أسبوع، ترخيصا لاستيراد لقاح ”فايزر – بايونتك“ للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس.
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