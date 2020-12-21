رصد زلزال بقوة 4.4 درجات جنوب غرب الكويت

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم زلزالًا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت. وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

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