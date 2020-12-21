الجامعة العربية تؤكد أنها تضع مكافحة الفساد من بين أهم أولوياتها

أكدت جامعة الدول العربية أنها تضع من بين أهم أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن و الإستقرار وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الحكومات وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية والمكونات الأخرى لكل مجتمع بما في ذلك الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة اليوم /الإثنين/ بمناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد أن الجامعة تؤمن بأن أهمية مكافحة الفساد في ظل وجود حكم رشيد على المستويين السياسي والإقتصادي يعتبر من المقومات الضرورية لقيام ديمقراطية حقيقية ولإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركناً أساسياً لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية.