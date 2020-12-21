بورصة لندن تهبط بسبب سلالة كورونا الجديدة

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وسوق الأسهم البريطانية الاثنين في أعقاب فرض قيود في لندن بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي قالت الحكومة البريطانية إنها “خارجة عن السيطرة”.

وأدت السلالة الجديدة إلى إغلاق الحدود مع عدة دول، قبل أقل من أسبوعين من مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة، ما أدى إلى حدوث اضطراب في الموانئ، ومخاوف تتعلق بإمدادات البلاد.

ونحو الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، خسر الجنيه 1,88% مقابل الدولار ليبلغ 1,3268 دولار بينما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1,49% مقابل العملة البريطانية وبلغ 92,04 بنس.

وتراجع مؤشر “فوتسي 100” الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 1,15% ليصل إلى 6454,28 نقطة في الساعة نفسها، لكن تراجعه تباطا مع انخفاض الجنيه مما يعزز أليا حصيلة الشركات متعددة الجنسيات الممثلة بشكل كبير في هذا المؤشر.

وانخفضت أسعار أسهم شركات الطيران بشكل حاد بسبب تعطل حركة السفر من وإلى المملكة المتحدة في العديد من البلدان بما في ذلك فرنسا.

وقررت عدة دول بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا منذ الأحد تعليق جميع الرحلات القادمة من المملكة المتحدة لعدة أيام.