الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيعارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بأنباء عن اتفاق قادة الكونغرس الأمريكي بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 1900.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينيتش، بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار للأونصة.

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1904.8 دولار للأونصة.

ويشار إلى أن الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، تأتي في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.