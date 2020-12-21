سلطنة عمان تغلق حدودها البرية والجوية والبحرية

ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

وقال التلفزيون، إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.