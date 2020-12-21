تحت عنوان( الانتقال العادل اجتماعيا نحو التنمية المستدامة دور التقنيات الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاهية المجتمع ) ( في الفترة من 8 - 17 فبراير 2021 - نيويورك ) دعت الأمم المتحدة أعضائها الاستشاريين ووجهت الدعوة لاتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ECOSOC ) ) ويقول الإذاعي / أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب أن هذه الدورة هي التاسعة و الخمسون و التي سيتم من خلالها التحدث عن دور التقنيات الرقمية وآثارها على التنمية الاجتماعية المستدامة (سلبا أو إيجابا )وما هي الآليات التي يجب أن تتخذ تجاه التفعيل الإيجابي لهذه التقنيات ، وعن دور كل من اتحاد الاعلاميين العرب و اتحاد المبدعين العرب وكافة المؤسسات التابعة لهم يقول نور أن الاتحاد ومؤسسات يدعو كافة أعضاءه على مستوى الوطن العربي للمشاركة الفعالة بهذا المنتدى وسيتقدم كل الاعضاء المعنيين بتقديم ورقة عمل وأيضا بمشاركات حوارية و التي ستعقدها الأمم المتحدة على مستوى دولي رفيع المستوى, وسيطرح للنقاش العديد من الموضوعات وعلى رأسها كل من : 1. حلقة نقاش رفيعة المستوى حول موضوع انعقاد اللجنة . 2. المنتدى الوزاري . 3. حلقة نقاش رفيعة المستوى حول القضايا الناشئة . 4. حوار تفاعلي مع كبار مسئولي الأمم المتحدة . 5. منتدى أصحاب المصلحة حول موضوع انعقاد اللجنة . 6. منتدى المجتمع المدني . علما بأن الاتحاد وأعضاءه المشاركين سيقوم بإلقاء بيان شفهي خلال المنتدى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تدعو اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب للمشاركة فى اللجنة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.