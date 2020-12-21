عمان تقرر منع الدخول والخروج منها ابتداءً من صباحِ غد ولمدة أسبوع

قررت سلطنة عمان اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.

وتستثني من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

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