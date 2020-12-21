استهداف رتل للدعم اللوجستي الأميركي في بابل

افاد مصدر امني عراقي، الاثنين، بانه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي الامريكي في محافظة بابل جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام عراقية، ان “عبوة ناسفة انفجرت اليوم اثناء عبور رتل دعم لوجستي على طريق بابل السريع”. واضاف ان “التفجير اسفر عن الحاق اضرار مادية بسيطة دون تسجيلة اية خيائر بشرية”.

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