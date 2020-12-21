القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح 

نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، على صفحته الرسمية في "تويتر": أبطال قيادة عمليات البصرة يلقون القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق".

وأضاف رسول "كما تمكنت القطعات المكلفة بواجب التفتيش من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة".

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية قد أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.