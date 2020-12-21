نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة، جنوبي العراق.
وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، على صفحته الرسمية في "تويتر": أبطال قيادة عمليات البصرة يلقون القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق".
وأضاف رسول "كما تمكنت القطعات المكلفة بواجب التفتيش من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة".
وكانت البصرة خلال الفترة الماضية قد أصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.