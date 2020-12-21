التعاون يتغلب على الشباب برباعية نظيفة

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .
وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .
وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.
وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.
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