التعاون يتغلب على الشباب برباعية نظيفة

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .

وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.

وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.