الصحة : جميع من حصلوا على اللقاح لم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله‫ الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.