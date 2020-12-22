الصحة : جميع من حصلوا على اللقاح لم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.
ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.
كما دعا إلى التواصل @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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