ضبط 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالشرائح وتسجيلها بهويات مواطنين دون علمهم بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن ضبط المتورطين وهم مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع).

وأضاف أن المتورطين اتخذوا من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم 322 شريحة اتصال، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ البيانات و15 جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ونحو 14 ألف ريال.

وأبان أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.