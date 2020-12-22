استئناف المباحثات السودانية الإثيوبية حول الحدود

تستأنف اليوم الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا وتستمر ليومين.

ووصل إلى السودان فجر اليوم وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين، وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم الدولي، وزير شؤون مجلس الوزراء السفير، عمر بشير مانيس، وعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر أن تناقش الزيارة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.

يذكر أن اللجنة السياسية المشتركة للحدود بين البلدين، كانت قد عقدت اجتماعاتها في أديس أبابا في مايو الماضي، وأكدت على خلق بيئة مواتية لحل قضايا الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية بين البلدين.