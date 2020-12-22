صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 3 مخالفين إثيوبيين اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجواله بمكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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