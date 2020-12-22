واشنطن تفرض عقوبات تستهدف 7 أفراد و10 كيانات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

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