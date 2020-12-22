تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا.

وهبط الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1870.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07.02 بتوقيت غرينتش.

ونزل المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب 23 بالمائة هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمائة إلى 25.74 دولار للأونصة. وهبط البلاتين اثنين بالمائة إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2310.75 دولار.