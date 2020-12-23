دبي تبدأ حملة تطعيم مجانية ضد فيروس كورونا

بدأت إماراة دبي، صباح اليوم الأربعاء، حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر بيونتيك.
ووصلت إلى دبي، مساء الثلاثاء، أول شحنة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس عن موافقتها على التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس كوفيد -19 في الدولة والخاص بشركة فايزر بيونتيك.
تأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية سينوفارم.
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