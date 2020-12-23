الخطوط السعودية توضح مصير الرحلات الداخلية بعد تعليق الرحلات الجوية

أوضحت الخطوط الجوية السعودية، أن تعلیق الرحلات الجوية لمدة أسبوع يشمل الرحلات الدولية فقط، وليس الرحلات الداخلية.

وجاء توضيح الخطوط السعودية في ردها على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مصير الرحلات الداخلية بعد قرار تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابل للتمديد.