الحب هو الحاجة أم الغاية ؟

إن الاحتياج لشخص ما قد ينتهي بانتهاء حاجته ، أو تجاوز مرحلته أو اكتسابه ما يعوضه عن تلك الحاجة ..

أو قد يمل احتياجه فيستغني عن الاحتياج له .

إنما الحب المطلق أن ترتبط بروح للأبد ..

أن تعني لك تلك الروح الاكتفاء و الاستغناء و الاكتمال و السند ، لا تربطكما حاجة بقدر ما يربطكما معنى الحياة .

إن الطفل في مراحله الأولى يحب أمه لأنه يحتاجها

فإذا كبر أحبها حب أعظم لأنه يقدرها ، و يرى حقيقتها و يسعد بوجودها ، أنها تعني له معنى أعظم من معنى الحاجة ، ادراكه لها أوسع لذا صار حبه لها أرقى و أعظم .

و الأم تحب طفلها فإذا كبرت و احتاجته لكبر سنها لن تحبه اكثر ، ستحبه ذات الحب الأول ، لأنها ترى حقيقته منذ يومه الأول وتحبه حباً صافياً و مجرداً ، لا تزيده حاجة و لا ينقصه استغناء .

الحب المرتبط بالحاجات حب و لكنه حب بدائي ، و حب فيه خوف و نحاول أن نجعل فيه منطق لنتطمئن ، حب قد يزيد و ينقص تبعا للحاجة : وجودها أو انعدامها .

لكن الحب الحقيقي المجرد يلبي كل شيء ، و يحوي كل شعور ، و يشبع كل حاجة ، و لا يرتبط بعامل ينقصه و يزيده .

و حبي لك لا يرتبط بحاجة ، و لا يرتبط بوقت و لا بقوانين

إنه يزيد مع عقارب الزمن ، إنه ينمو بحكم العادة ، حب أساسه الرضا الداخلي و السعادة و البهجة ، و العثور على روحك في جسد آخر .

إن ما يعنيه لك شخص تحبه ، هو كيف يفهمك و يتقبلك و يراك ، أنه الحب الذي يجعلك تحب نفسك ، و تحب الحياة .. إنه أكبر من حاجة …

أنه الغاية .

بقلم : مروج القرني

مؤلفة كتاب أول ليلة فراق

@mourooj