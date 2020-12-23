الكويت تبدأ حملة التطعيم ضد ”كورونا”.. غدا

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ غدا الخميس.
وأشار الوزير الكويتي إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ثم باقي الفئات، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
ولفت وزير الصحة إلى أن دفعات اللقاح ستصل إلى الكويت على شكل جرعات شهرية، موضحا أن حملة التطعيم ستستمر لمدة عام كامل.
ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مطار الكويت الدولي، فجر اليوم الأربعاء.
وتضم الشحنة نحو 150 ألف جرعة، سيستفيد منها 75 ألف شخص، بحسب مصادر تحدثت مع صحيفة "القبس".
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